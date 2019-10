AA Gent-doelman Thomas Kaminski kijkt niet bepaald uit naar partij op Stayen: “Ben geen fan van kunstgras”

“Gisteren was de ontlading na die gelijkmaker heel groot maar we hebben niet veel tijd om te genieten”, vertelde Thomas Kaminski daags na het felbevochten gelijkspel tegen VFL Wolfsburg. De Gentse doelman keek al meteen vooruit naar het duel van zondagavond in Sint-Truiden: “We hebben meteen een moeilijke verplaatsing voor de boeg, waarvoor we ook op afzondering gaan. Dus is er weinig tijd om stil te staan bij die partij tegen Wolfsburg.”

Kaminski is allerminst een adept van voetbal op kunstgras zo blijkt: “Voetballen op kunstgras is niet ideaal, het is sowieso anders spelen. Er ligt wel een nieuwe kunstgrasmat, hopelijk is die beter dan de vorige. Ik ben er geen fan van en sta zeker niet alleen. Maar het is niet anders. Je voelt daags na zo’n match toch meer stramheid. Morgen zullen we eenmaal op kunstgras trainen en dat zal moeten volstaan. Je moet toch wennen aan de snelheid van de bal maar het is misschien wel in ons voordeel want we zijn wel technisch onderlegd.”

Vorig seizoen wonnen de Buffalo’s tot tweemaal toe op Stayen en dat geeft Kaminski dan weer extra vertrouwen: “We hebben wel goede herinneringen aan Stayen want vorig seizoen speelden we er ook een heel volwassen match waardoor we ons verzekerden van Play-off 1. Dat hebben we nu wel eens herhaald in de kleedkamer”, ook al beseft de 27-jarige doelman dat de Kanaries geen cadeaus zullen uitdelen. “STVV verloor tweemaal op rij, terwijl wij nu toch een flinke boost hebben gekregen. Het ideale moment om een eerste overwinning op verplaatsing te boeken? Zij zullen ook enorm gemotiveerd zijn. Maar het is duidelijk dat we voluit voor onze eerste uitzege gaan.”

Door de snelle opeenvolging van wedstrijden past de Gentse technische staf ook het trainingsprogramma aan: “We trainen momenteel iets minder zwaar met veel aandacht voor de individuele data. Je moet fit blijven en zo veel mogelijk wedstrijden aan 100% afwerken. Daar wordt ook heel nauwkeurig op toegezien. Als speler wil je niet liever dan elke twee of drie dagen een match te spelen. Het is qua intensiteit natuurlijk wel anders op training maar je moet wel scherp blijven.”