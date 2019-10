Baby geboren zonder neus, zonder ogen en met slechts deel van zijn schedel, maar gynaecoloog “wist van niets”

Een Portugese gynaecoloog moet zich verantwoorden voor de geboorte van een baby zonder neus, ogen en een deel van zijn schedel. De ouders van baby Rodrigo beschuldigen hem van nalatigheid. Zij waren zich niet bewust van ernstige afwijkingen bij hun zoontje tot hij geboren werd.

Baby Rodrigo leek het aanvankelijk niet te zullen halen, maar zijn kans lijken gekeerd. Vandaag, twee weken na de geboorte, verblijft het kindje in een ziekenhuis ten zuiden van Lissabon.

Gynaecoloog Artur Carvalho daarentegen is tijdelijk niet meer welkom in het ziekenhuis. Het is vooralsnog een raadsel waarom hij de afwijkingen ondanks drie echografieën niet eerder opmerkte. Meer zelfs. Een ander ziekenhuis waarschuwde wel degelijk voor mogelijke afwijkingen na een gedetailleerde 5D-echografie, maar Carvalho wuifde deze weg.

Meerdere incidenten

Intussen blijkt dat Carvalho mogelijk meermaals in de fout is gegaan. Er zouden momenteel minstens 6 klachten tegen hem worden behandeld. Andere ouders getuigden in Portugese media over het vermeende falen van de gynaecoloog tijdens hun zwangerschap.

In een vergelijkbaar geval werd in 2011 een baby geboren met een misvormd gezicht, vervormde benen en ernstige hersenschade. De moeder had volgens de krant Publico aangifte gedaan, maar tot een vervolging van Carvalho kwam het nooit. Nu is het kind acht jaar oud en heeft het meerdere operaties ondergaan, maar praten of lopen gaat nog steeds niet.

Ook een zaak uit 2007 over de dood van een kind enkele maanden na de geboorte leidde volgens Publico wel tot een klacht, maar niet tot ontslag of een andere straf.

Niet streng genoeg

Het schandaal doet in Portugal de vraag rijzen over de werking van het gezondheidssysteem en de klachtprocedures. Carvalho is nu voor minstens een halfjaar geschorst. Volgens de artsenverenigingen is het bewijs wellicht sterk genoeg voor een ‘disciplinaire sanctie’ tegen de gynaecoloog.