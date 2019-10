Lijk opgehaald uit Dijle in Leuven

Leuven - Duikers hebben vrijdagnamiddag een lijk opgehaald uit de Dijle in Wilsele, deelgemeente van Leuven. Dat bevestigt de brandweer van Leuven. De procedure voor een verdacht overlijden is opgestart.

De Leuvense brandweer kreeg even voor 13.45 uur een oproep nadat voorbijgangers een jas hadden opgemerkt in de Dijle naast het Lijnloperspad in deelgemeente Wilsele. De Dijle is daar vrij smal en het pad is uitsluitend toegankelijk voor fietsers en wandelaars. Duikers van de brandweer haalden even later ter hoogte van de Duitse Brug een levenloos lichaam op.

Het is nog niet duidelijk of het om een ongeval gaat of er kwaad opzet mee gemoeid is. Daarom is de procedure voor een verdacht overlijden opgestart. De politie van Leuven, die ter plaatse kwam, draagt het onderzoek over aan het parket. Volgens de eerste bevindingen van de wetsdokter zijn er geen uiterlijke tekenen van geweldpleging. Maandag volgt er een autopsie.

Het is nog niet geweten of het slachtoffer een man of een vrouw is.