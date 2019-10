Belgische ambassadeur op matje geroepen: Unesco vraagt uitleg aan België over omstreden carnavalslintjes Aalst

De Unesco, de VN-organisatie voor Cultuur, heeft de Belgische ambassadeur uitgenodigd om uitleg te geven over de carnavalslintjes met spotprenten van een jood met haakneus met de tekst “Unesco wat een klucht”. Dat is bij Unesco vernomen.

Een carnavalswagen in de stoet van dit jaar zorgde voor een polemiek. Op de wagen van de groep Vismooil’n stonden een aantal karikaturale poppen, die joden met een haakneus en pijpekrullen moesten verbeelden. Joodse organisaties dienden een klacht in. Aalst Carnaval staat op de werelderfgoedlijst van Unesco. De VN-organisatie onderzoekt of Aalst Carnaval nog op die lijst thuishoort. Een beslissing hierover valt in december.

De lintjes die nu zijn opgedoken, steken volgens de maker ervan de draak met Unesco. Op de lintjes staan slogans als “weir lachten mé iederiejn” (we lachen met iedereen). Een ander lintje zet de slogan “zé emmen me ons oeik gelachen” (ze hebben met ons ook gelachen) boven een prentje van een moslim.

In de pers sprak burgemeester van Aalst Christoph D’Haese (N-VA) van een “ongelukkige timing”. Hij is Aalst Carnaval recent nog gaan verdedigen bij Unesco in Parijs.