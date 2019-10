Regels dan toch (nog) niet aangepast: mogelijk moeten ouders opnieuw kamperen voor schoolpoort

De kans is reëel dat sommige ouders straks opnieuw moeten kamperen wanneer ze hun kind inschrijven op school. Er waren nieuwe inschrijvingsregels maar Onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) stelt die een jaar uit wegens tijdsdruk.

Met veel bombarie was in april van dit jaar aangekondigd dat het eindelijk gedaan was met ouders die hun tentje moesten opzetten om hun kind in te schrijven in de lagere of middelbare school. Een nieuw inschrijvingsdecreet bepaalde dat alle scholen met een plaatsgebrek de inschrijvingen via de computer moesten regelen. Die regels zouden gelden vanaf het schooljaar 2020-2021, waarvoor de inschrijvingen volgend voorjaar plaatsvinden.

De Vlaamse regering besliste nu om die met een jaar uit te stellen. “Normaal volgen na een decreet de nodige uitvoeringsbesluiten, maar dat is nu niet gebeurd”, zegt de woordvoerder van Ben Weyts. “Scholen hadden te weinig tijd om zich voor te bereiden. We willen weken van ongerustheid en onzekerheid vermijden. Dus vallen we terug op de oude regeling.” Dat betekent dat er op sommige plaatsen dus wel nog gekampeerd kan worden, al hebben veel scholen en regio’s intussen al het initiatief genomen om digitaal in te schrijven.

Verplichte sociale mix afgeschaft

Weyts maakt van de gelegenheid gebruik om de verplichte sociale mix bij de digitale inschrijvingen op alle niveaus af te schaffen. In het nieuwe decreet moesten basisscholen een deel van de vrije plaatsen voorbehouden aan kwetsbare leerlingen, terwijl die verplichting voor het secundair onderwijs verdween. In het regeerakkoord was al duidelijk dat het systeem ook in de lagere school moest verdwijnen. De nieuwe regels zullen nu ingaan vanaf het schooljaar 2021-2022.

In datzelfde jaar zal ook het nieuwe begeleidingsdecreet ingaan dat het verguisde M-decreet moet vervangen. Vanaf dan zullen het de scholen zijn die beslissen of een kind met een beperking in de gewone klas wordt opgenomen. “Jammer genoeg kan niet ieder kind met elke beperking op elk moment terecht in elke klas”, zegt Weyts.