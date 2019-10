Het derde beste restaurant in Europa, het vijfde beste ter wereld: hoe komt het dat The Jane zo goed scoort op TripAdvisor?

Antwerpen - Het is een indrukwekkende plaats. The Jane uit Antwerpen is verkozen door de TripAdvisor-gebruikers als vijfde beste luxerestaurant ter wereld en derde beste in Europa. De commentaren over het etablissement van Nick Bril en Sergio Herman zijn unaniem: “De beste ervaring ooit”. Daarmee doet The Jane het beter dan pakweg Hof Van Cleve wat volgens Michelin toch een ster meer heeft. Hoe komt dat? Maar wat zegt dat nu écht over het restaurant? Culinair recensent en Benelux voorzitter-van de The World’s 50 Best Restaurants, Willem Asaert schat de ranking naar waarde.

Recensent Willem Asaert relativeert de lijst en lijstjes in het algemeen. “Ik weet niet hoe de lijsten van TripAdvisor worden samengesteld. Als je meer plaats hebt in een restaurant, meer openingsdagen hebt en in een miljoenenstad staat, dan trek je meer klanten, die hun recensie achterlaten. Zo heb je dus meer kans om te winnen?” Daar lijkt hij iets op het spoor te zijn, want volgens TripAdvisor ligt het beste restaurant, namelijk TRB Hutong, in Peking. “Daar zijn heel veel klanten en dus ook heel veel stemmen natuurlijk.”

Echte experts

Asaert vertrouwt ook meer op kenners die jaarlijks een 400-tal keer de benen onder tafel steken om restaurants te recenseren. “Sommige mensen gaan misschien vier keer per jaar eten en zijn dan super enthousiast of super teleurgesteld op TripAdvisor, maar hebben zij dan een groot referentiekader? Kunnen zij dat redelijk objectief afzetten tegenover een ander restaurant? Ik laat me liever leiden door culinaire gidsen.”

Bovendien is er ook een ander publiek voor The Jane. “Dat zou kunnen meespelen. The Jane is echt een bestemmingsrestaurant, je gaat ernaartoe voor de beleving en je moet dat is meegemaakt en geproefd hebben. Terwijl een klassieker sterrenrestaurant zoals Hof Van Cleve heel consequent dezelfde mensen weet aan te trekken. De zakenmannen die komen lunchen bijvoorbeeld en lekker willen eten maar niet willen bezig zijn met TripAdvisor of social media.”

De Oscars van de restaurants

Ter vergelijking; wanneer de The World’s 50 Best Restaurants wordt samengesteld zijn er meer dan duizend mensen op pad. “Een derde professionelen, een derde culinaire pers en een derde privé mensen die graag en vaak gaan eten, in totaal ook even veel vrouwen als mannen. Vergelijkbaar met de jury van de Oscars, zeg maar. Dan weet je hoe die lijst in mekaar zit. In de Top 50 staat bij ons Hof Van Cleve op de 43ste plaats, een absoluut toprestaurant. The Jane op 99ste plaats, eveneens een fantastisch restaurant. Wij spreken over The Jane als het restaurant van de toekomst.”

Dat in het lijstje van TripAdvisor toch ook twee underdogs in Italië en Spanje opduiken, verrast Asaert enigszins. “Dat zijn geen echte bestemmingen. Dus dat wil toch zeggen dat de reizigers daar specifiek naartoe trokken. Het valt op dat die nog in de top 10 geraken. Het maakt me wel benieuwd. Misschien moet ik deze lijst toch in het oog houden.”

