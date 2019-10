Verbazing alom bij familie: ‘overleden’ vrouw wordt vlak voor haar crematie weer wakker

De crematie van de Thaise Phinij Sopajorn verliep woensdag totaal niet zoals haar familie had voorzien. Net voordat de zeventigjarige dame in de verbrandingsoven zou terechtkomen, merkte haar man tot zijn eigen verbazing op dat zijn ‘overleden’ vrouw toch nog zachtjes ademde. De hulpdiensten kwamen meteen ter plaatse om haar te reanimeren.

Het ‘overlijden’ van Sopajorn werd afgelopen zondag vastgesteld. De grootmoeder leed al enige tijd aan een zwelling in haar schildklier en stopte die dag met ademen. Haar lichaam werd vervolgens overgebracht naar een lokale tempel, waar ze drie dagen in een koele doodskist werd gehouden.

Haar man Thawin Sopajorn vermoedde al eerder dat er iets raars aan de hand was. “Nadat ze stopte met ademen, vond ik het al bizar dat haar lichaam niet verstijfde”, verklaarde hij. “En tijdens de uitvaart, toen ik haar een laatste groet wilde brengen, zag ik dat haar ogen begonnen te bewegen.”

De hulpdiensten schoten meteen in actie. De dame werd ter plekke meteen gereanimeerd. Er werd een hartslag gemeten, maar tot dusver is Sopajorn niet in staat om te reageren op prikkels. Ze verblijft momenteel thuis bij haar familie, waar haar toestand constant wordt opgevolgd. De kans dat ze er alsnog bovenop komt, is echter vrij klein.

