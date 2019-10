Wilde beer duikt weer op in Duitsland

In het uiterste zuiden van Duitsland is de beer na lange afwezigheid weer opgedoken. In het bekende skiresort Garmisch-Partenkirchen, werd deze week voor het eerst in jaren weer een wild exemplaar gespot.

Een camera maakte ’s nachts een opname van de beer. Het wilde dier kwam vermoedelijk via Oostenrijk de grens over, ongeveer op de plek waar Hitlers voormalige hoofdkwartier, de Berghof, zich bevindt.

Auf der Suche nach Sex - Bär sucht Bärin in Bayern https://t.co/Wc0tPNvUXJ #Muenchen Nachrichten — BILD München (@BILD_Muenchen) October 24, 2019

De laatste beer in het wild in Duitsland was ‘Bruno’. Maar die werd in 2006 doodgeschoten toen hij op strooptocht ging en zo voor problemen en gevaar zorgde.

Volgens een woordvoerder van het Landesamts für Umweltschutz, het lokale ministerie van Leefmilieu, gaat het in dit geval om een jonge beer die “op zoek is naar een partner voor geslachtsgemeenschap”. De kans dat dat ervan komt, is echter klein. De beer is voorlopig meer dan waarschijnlijk de enige van zijn soort in de wijde omgeving.