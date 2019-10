Treinconducteur eist volledige treinwagon voor zich alleen op zodat andere passagiers recht moeten blijven staan

“Wat er ook gebeurt, welke praktische problemen zich ook stellen. De reiziger mag nooit de dupe zijn”, zegt Bart Crols van de NMBS. Hij reageert daarmee op een incident eerder deze week op de trein tussen Brussel en Kortrijk. Een Franstalige conducteur had geen plaats om zijn materiaal veilig op te bergen en vond er dan maar niets beter op dan een volledig rijtuig in te palmen. Andere reizigers die moesten rechtstaan, hebben een klacht ingediend.

Treinconducteurs hebben normaal gezien een afgesloten ruimte op de trein waar ze hun spullen kunnen plaatsen terwijl ze door de trein lopen om hun werk te kunnen doen. Dat gaat meestal om een persoonlijke tas, een trolley met materiaal en een jas. Op de trein die dinsdag van Brussel-Centraal naar Kortrijk reed, was er echter geen ruimte beschikbaar. Ze gans de tijd meenemen, is geen optie. Ze gewoon even laten liggen of staan ook niet omdat het risico op diefstal dan te groot is.

Dus vond de conducteur, die het duidelijk niet blij was met de situatie, er niets beter op dan een volledig rijtuig voor zich alleen op te eisen. Hij sloot de wagon af, zodat hij er zijn spullen veilig kon achterlaten. Passagiers die er al zaten, moesten zich verplaatsen naar een andere wagon. Maar daar waren alle zitplaatsen al ingenomen, zeggen verontwaardigde treinreizigers, zodat ze moesten rechtstaan. Zeker op het stuk tussen Gent en Kortrijk. Het was toen al 16 uur en de avondspits was begonnen.

Discussiëren met de conducteur, die 130 zitplaatsen voor zich alleen had, was zinloos. Op een gegeven moment dreigde de situatie zelfs even te ontsporen en moest een politieman in burger, die ook op de trein zat, tussenkomen.

Excuses

“We bieden alle reizigers die op de trein zaten onze oprechte excuses aan”, zegt NMBS-woordvoerder Bart Crols aan Het Nieuwsblad. “Wat er ook gebeurt, welke ongemakken personeelsleden ook ondervinden, de reiziger mag hier nooit de dupe van zijn. We hebben begrip voor het feit dat die man zijn spullen nergens kwijt kon geraken. Maar het was zeker onverantwoord en ongehoord om een volledig rijtuig in te palmen, wetende dat hierdoor andere reizigers in minder comfortabele omstandigheden moesten reizen.”

De NMBS is een onderzoek gestart en zal de betrokken conducteur uitnodigen voor een gesprek. “Want wat er deze week is gebeurd, mag zich absoluut niet meer herhalen”, zegt Bart Crols nog.

bekijk ook

Jonge kerels beledigen conducteur: trein geëvacueerd en afgelast

Oeps: treinreizigers lachen zich rot wanneer conducteur dreigt achtergelaten te worden op perron