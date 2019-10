Facebook start met nieuwsservice in de VS

Facebook gaat in de Verenigde Staten “Facebook News” lanceren, waarbij de sociaalnetwerksite onder een aparte tab een nieuwsaanbod voorschotelt aan de gebruiker. Facebook werkt voor het nieuwe initiatief samen met tientallen media.

Het gaat om het nieuwste initiatief om journalistiek te promoten én om de reputatie rond het verspreiden van ‘fake news’ bij te stellen. Het nieuwe onderdeel van Facebook zal nieuws van professionele media brengen. In eerste instantie is Facebook News voorbehouden voor de VS. Vrijdag zijn de tests van start gegaan.

Er is sprake van meer dan 200 partnerschappen met media, waaronder de Washington Post, The Wall Street Journal en Elle, maar ook de zenders ABC, CBS News en Fox News. Facebook stelde een team van journalisten samen dat volgens het bedrijf redactioneel onafhankelijk artikels zal selecteren voor de feed. Algoritmes bepalen mee wie wat te zien krijgt.

Facebookbaas Mark Zuckerberg werd woensdag in het Congres nog op de rooster gelegd omwille van de plannen met de digitale munt “libra”. Maar hij kreeg er bijvoorbeeld ook vragen over de weigering van Facebook om politieke advertenties te controleren. Zuckerberg zei onder meer dat hij kwaliteitsjournalistiek wil ondersteunen.

