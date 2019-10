Moeder verrast wanneer haar dochtertje in put verdwijnt, maar ze grijpt onmiddellijk in

Een kleuter in het Russische Tatarije heeft erg veel geluk gehad. Op een video die momenteel op het internet circuleert, is te zien hoe een meisje plots in een put valt. Het kind was net voordien op het putdeksel gaan staan, maar die bleek los te zitten. Haar moeder aarzelde geen moment om in te grijpen. Samen met een ooggetuige kon ze haar dochter al na enkele seconden in veiligheid brengen. Of het kind bij de val gewond raakte, is niet bekend. De lokale politie onderzoekt momenteel hoe het incident kon gebeuren.