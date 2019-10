Kerkelijk onderzoek naar mogelijk kindermisbruik in Centraal-Afrikaanse Republiek

De salesianen van Don Bosco zijn een kerkelijk onderzoek gestart naar één van hun leden. In juni raakte bekend dat een Belgische priester zich tijdens zijn tewerkstelling in de Centraal-Afrikaanse Republiek mogelijk schuldig zou hebben gemaakt aan kindermisbruik. Dat meldt Carlo Loots, het aanspreekpunt voor seksueel misbruik door salesianen uit Vlaanderen en Nederland, vrijdagavond.

De betrokken priester werd in 2012 in België veroordeeld wegens seksueel misbruik van jongeren. Na zijn veroordeling kreeg de priester de toestemming van de probatiecommissie om een logistieke opdracht te vervullen in de Centraal-Afrikaanse Republiek. “Ondanks onze opvolging en die door Justitie zijn we deze zomer, in het kader van een extern onderzoek, ingelicht over mogelijk nieuwe feiten”, verduidelijkt Loots. “Verder onderzoek moet uitwijzen of de aantijgingen correct zijn en om hoeveel slachtoffers het gaat.”

“Zodra we op de hoogte gesteld werden van het mogelijke kindermisbruik, hebben we het nodige gedaan om de veiligheid van de lokale kinderen te verzekeren. De priester in kwestie werd teruggeroepen en de nodige instanties, onder wie de Leuvense procureur, werden op de hoogte gebracht”, aldus nog Loots.

Ondertussen zijn de salesianen van Don Bosco ook een kerkelijk onderzoek gestart. “Kindermisbruik staat haaks op het ideaal van Don Bosco dat het welzijn en de integrale ontplooiing van jonge mensen beoogt. We nemen misbruik en overschrijdend gedrag dan ook zeer serieus. Het afgelopen decennium hebben we verschillende procedures ingevoerd ter preventie van kindermisbruik”, benadrukt Loots.