Weeshuistoerisme: hoe goedhartige westerlingen een perverse industrie van nepweesjes in stand houden

JK Rowling roept iedereen – en vooral jongeren – op om niet meer naar het zuiden te trekken, om daar een paar weken als vrijwilliger te werken in weeshuizen. “Kinderen worden van hun ouders gescheiden en moeten zich voordoen als arm weesje, om medelijden op te wekken en geld af te troggelen van rijke westerlingen met een groot hart”, zegt de schrijfster van Harry Potter. “Ook in België moeten er dringend regels komen voor organisaties die zulke reizen aanbieden”, klinkt het bij het Universitair Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking (Ucos). Een Belgische expertengroep is een onderzoek gestart.