Antwerp ontvangt opnieuw boete voor anti-Waals spreekkoor

De Geschillencommissie Hoger Beroep van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft vrijdag een boete van 1.000 euro opgelegd aan Antwerp, nadat enkele supporters in de thuismatch tegen Standard het spreekkoor “Walen buiten” hadden gezongen.

Volgens het Bondsparket, dat de feiten uit het match delegate-verslag gebruikte als basis voor de vervolging, kwetsten de fans van de Great Old een “gehele bevolkingsgroep”. Bondsprocureur Kris Wagner noemde het spreekkoor “een gebrek aan respect” en “aanzet tot haat”.

Antwerp-advocaat Thomas Machtelinckx verdedigde het spreekkoor, door te stellen dat ze reageerden op provocaties van enkele Luikse fans. Zo zou Antwerp-speler Lamkel Zé voorafgaand aan de gezangen zwaar op de korrel zijn genomen door Standard-supporters. “Het spreekkoor is niet gericht tegen een bevolkingsgroep, maar wel tegen een beperkte groep supporters die één van haar spelers zwaar heeft beledigd”, klonk het.

De Geschillencommissie Hoger Beroep ging deels mee in het verhaal van meester Machtelinckx, die een verzachtende omstandigheid schetste. “Maar het spreekkoor is wel degelijk gericht naar een bevolkingsgroep en is in de zin van het bondsreglement ook beledigend”, luidde het vonnis.

Vorige maand kreeg Antwerp ook al een boete van 1.000 euro voor gelijkaardige incidenten in Charleroi. Toen zongen enkele fans “les wallons ne travaillent pas”.