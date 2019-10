Motorfietser ontsnapt op het laatste nippertje aan botsing met trein: “Hij heeft erg veel geluk gehad”

De Britse spoorwegbeheerder Network Rail heeft een schokkende video gedeeld van een incident aan een overweg. Afgelopen weekend ontsnapte een motorfietser op het laatste nippertje aan een aanstormende trein in het Engelse Gravesend. Met de bewakingsbeelden wil Network Rail de bevolking wakker schudden.

Het incident gebeurde zondagnamiddag. De motorfietser kon dankzij een vriend door een hek rijden dat toegang biedt tot de treinsporen. Zijn alertheid liet echter te wensen over. Doordat hij eerst in de verkeerde richting keek, merkte hij de trein pas erg laat op. Een snelle draai aan het stuur bleek nog voldoende om de hogesnelheidstrein te ontwijken. De roekeloze motorfietser mocht overigens sowieso niet de sporen oversteken: de overweg is immers enkel toegankelijk voor voetgangers.

De beelden dienen sindsdien als waarschuwing voor anderen die zich weleens nonchalant durven gedragen aan een spoorwegovergang. “ Ik was geschokt toen ik de beelden van dit incident had gezien”, aldus Vincent van der Hoeven, manager bij Network Rail. “We mogen de gevaren van verstrooidheid bij een overgang zeker niet onderschatten.” Ook de politie reageerde al op de schokkende beelden. “Hij mag van erg veel geluk spreken dat hij niet zwaargewond raakte of, nog erger, is omgekomen.”

Opmerkelijk: sinds juli vorig jaar zijn er al zeven gelijkaardige incidenten geteld op de overweg. “We evalueren momenteel de veiligheidsmaatregelen aan de spoorwegovergang”, klinkt het nog bij de spoorwegbeheerder. Voorlopig zijn de betrokkenen bij het recente incident niet geïdentificeerd.

