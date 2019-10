Kamerleden die reisje in water zien vallen door perikelen met de begroting krijgen geld terug

De Kamerleden die dachten van de herfstvakantie gebruik te maken om er even tussenuit te knijpen zijn eraan voor de moeite. Door een amendement van PVDA om 67 miljoen extra uit te trekken voor de zorg, moet de Kamer volgende week donderdag weer samenkomen. Maar de politici - zo zijn er wel een paar - die een reisje hebben geboekt, krijgen een deel van hun kosten terug.

De situatie is een geval van overmacht. En Kamerleden zijn goed verzekerd. Dus krijgen ze hun vlucht terugbetaald, via een soort parlementaire annulatieverzekering. “Ze weten dat ze in zo’n geval terug verwacht worden”, zegt een fractieleider.

De situatie is alleszins dringend. Door het amendement moet de procedure weer van vooraf aan gebeuren. Als de Kamer niet voor november de voorlopige twaalfden voor de twee laatste maanden van het jaar stemt, dan gaat de geldkraan voor de federale overheid voor een groot stuk dicht. Die wet moet er komen als noodmaatregel door het ontbreken van een regering. Zo kan de overheid elke maand een twaalfde van het budget van het jaar voordien gebruiken.

CD&V en Open VLD zijn dan ook heel kritisch tegen de partijen - waaronder Vlaams Belang - die het amendement hebben goedgekeurd. Des te meer omdat België al een gat van boven de tien miljard euro heeft in de begroting. “Als een onverlaat voorstelt om de pensioenen te verdubbelen en de belastingen te halveren, dan is dat allemaal leuk, maar ooit moeten die rekeningen wel worden betaald”, verklaarde Servais Verherstraeten, fractieleider van CD&V.

Beide partijen dringen eropaan om zo snel mogelijk een federale regering te vormen om orde op zaken te stellen. Want de regering in lopende zaken heeft maar 38 van de 150 Kamerzetels en is dus volstrekt machteloos. Het is niet ondenkbaar dat er nog van die episodes zullen volgen.