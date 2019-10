Oudenaarde koopt 400 jaar oud Vlaams wandtapijt op veiling Sotheby’s: en dan mag het iets kosten

Oudenaarde - Met een bod van 13.500 euro op een veiling bij Sotheby’s in New York is de stad Oudenaarde opnieuw eigenaar van een waardevol 16de-eeuws wandtapijt dat deel uitmaakt van de reeks ‘De geschiedenis van Alexander (1580-1590)’.

Ruim 20 jaar geleden kon de stad al drie wandtapijten uit die reeks aankopen. “Per legislatuur proberen we onze collectie wandtapijten uit te breiden”, zegt burgemeester Marnic De Meulemeester (Open VLD). “We hebben momenteel 23 historische wandtapijten in eigendom, waarvan er 15 te bewonderen zijn in het stadsmuseum MOU. Met de nieuwe aankoop bouwen we verder aan onze ambitie om Oudenaarde als toeristisch centrum en stad van het Vlaamse wandtapijt in de markt te zetten, niet alleen in Vlaanderen maar ook internationaal.”

In 1582 werd een reeks wandtapijten over Alexander De Grote aan de Oudenaardse stadsmigranten geleverd. Niet toevallig werd dit thema gekozen om de hertog te bedanken, want na een lange belegering bevrijdde hij Oudenaarde van de Gentenaars. “We zijn dan ook bijzonder tevreden dat we dit Oudenaardse wandtapijt terug naar onze stad kunnen halen zodat het zijn rechtmatige plaats naast de drie andere tapijten uit de reeks terugkrijgt”, vult schepen van Cultuur Stefaan Vercamer (CD&V) aan.

Oudenaarde plant einde 2022 een prestigieuze tentoonstelling rond de figuur van Margaretha van Parma. Bedoeling is om, naast schilderkunst en edelsmeedkunst, dan ook wandtapijtkunst aan bod te laten komen.