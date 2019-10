Anderlecht zonder uitblinker Nacer Chadli in Eupen: “Spierprobleem”

Geen Vincent Kompany, geen Samir Nasri, geen Philippe Sandler en nu ook geen Nacer Chadli bij Anderlecht. De Rode Duivel was met vijf goals in zijn laatste vijf competitiematchen de grote uitblinker bij paars-wit, maar in Eupen was hij nergens te bespeuren. Trainer Frank Vercauteren had het over “een spierprobleempje”. Edo Kayembe was zijn vervanger in de basis bij paars-wit, waardoor Adrien Trebel een meer aanvallende rol kreeg in de elf van Anderlecht.

Chadli drukte de voorbije weken flink zijn stempel op paars-wit. Vooral afgelopen week stal hij met twee goals en een assist de show in de 4-1-zege tegen STVV. In Eupen bleek echter verrassend dat hij niet in de wedstrijdkern zat bij Anderlecht.

“Hij heeft een paar dagen geleden op training een spierprobleempje opgelopen”, verklaarde trainer Frank Vercauteren. “Daarnaast was hij ook wat ziekjes. Hij heeft op training wel nog meegedaan, maar achteraf hebben we vastgesteld dat het toch iets was waardoor hij niet kon aantreden.”

Zijn plaats in de basiself van Anderlecht werd ingenomen door Edo Kayembe, die samen met Albert Sambi-Lokonga voor de verdediging ging spelen. Daardoor schoof Adrien Trebel door naar de positie van aanvallende middenvelder. Alexis Saelemaekers vatte post op rechts, Yari Verschaeren nam de positie links voorin van Chadli over.

Centraal achterin kreeg de amper 17-jarige Marco Kana een nieuwe basisplaats na zijn doelpunt van vorige week. Er was wel geen plaats meer voor zijn leeftijdsgenoot Killian Sardella, die op de rechtsachter afgelost werd door de Nederlander Derrick Luckassen.