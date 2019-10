Jager gespietst door gewei van hert dat hij doodgeschoten dacht te hebben

Een ervaren jager uit de Amerikaanse staat Arkansas is dinsdagnacht zwaargewond teruggevonden in het bos. De man had verschillende steekwonden. Niet veel later stierf hij.

De 66-jarige man uit Yellville dacht dat hij een hert had doodgeschoten. Hij was van plan het samen met zijn neefje naar huis te brengen, maar toen hij het dier benaderde, bleek het niet dood te zijn. De man werd door zijn neefje teruggevonden met verschillende steekwonden van het gewei van het hert. Hij was wel nog alert en kon zijn vrouw bellen, maar toen de hulpdiensten ter plaatse kwamen, stopte de man met ademen. De politie is niet zeker of de wonden de dood van de man veroorzaakt hebben. Het zou mogelijk ook een hartaanval kunnen geweest zijn.

Volgens de lokale Game and Fish Commission komen zulke incidenten met gewonde dieren geregeld voor. Jagers denken vaak dat een hert dood is terwijl het eigenlijk enkel gewond is. Meestal springen ze recht en lopen ze weg. Dit zou de eerste keer in de regio zijn dat een jager overlijdt na een gewond hert te benaderen. Er wordt jagers aangeraden 15 tot 30 minuten te wachten vooraleer naar het hert toe te lopen.

Het gewonde hert is niet meer teruggevonden.