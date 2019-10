KV Oostende zet druk op Marc Coucke

Op de algemene bestuursvergadering gisteren bij KV Oostende werd gepraat over de toekomst van de club. KVO moet dringend af van de jaarlijkse 1,2 miljoen euro huur dat het aan Marc Coucke betaalt voor de tribune. Het schakelde al het stadsbestuur in om druk te zetten, want burgemeester Bart Tommelein verkondigde al dat de tribune eigendom wordt van de stad als KV Oostende niet blijft bestaan. Dan verspeelt Coucke ook zijn huurinkomsten via Alychlo en dus kan hij beter meewerken aan een constructieve oplossing.