Onze Chef Voetbal Ludo Vandewalle over bleek paars-wit: “Anderlecht zal nog meer zo’n matchen spelen dan dat het de tegenstander wegspeelt”

We schreven het vorige week al: Nacer Chadli is voor Anderlecht op zijn minst even belangrijk als de nieuwe trainer Frank Vercauteren. De Rode Duivel was er in Eupen niet bij en Anderlecht leverde een magere prestatie. Op het gelijkspel tegen de degradatiekandidaat was niets af te dingen. Integendeel. Het plaatst de ruime zege tegen STVV van vorige week weer een beetje meer in perspectief. Dat geldt overigens ook voor de terugkeer van Adrien Trebel, die vorige week – weliswaar op een andere positie – wat te veel werd bejubeld.