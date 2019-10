Hoe het Amerikaanse Ruslandonderzoek één grote klucht werd: justitie start onderzoek naar eigen werk

Terwijl Donald Trump in nauwe schoentjes komt met zijn pogingen om Oekraïne onder druk te zetten, slaat zijn regering hard terug in een ander dossier: dat van de Russische inmenging in de verkiezingen. Dát onderzoek is nu strafrechtelijk, waardoor de procureur gemakkelijker documenten kan recupereren. De politieke chaos lijkt compleet.