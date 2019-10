Anderlecht denkt aan Jordan Lukaku

Anderlecht wil in de winterstop een tweetal versterkingen halen. Eén van de prioriteiten is een nieuwe linksback en daarvoor staat een oude bekende op de lijst: Jordan Lukaku (25). De flankspeler is na een jaar vol blessureleed weer fit bij het Italiaanse Lazio en mag verhuurd worden. Hij heeft RSCA-DNA.

De jongste vier wedstrijden zat Jordan Lukaku weer op de bank bij Lazio. Zonder in te vallen weliswaar, maar toch...De 8-voudige Rode Duivel is eindelijk weer fit na een jaar vol ellende en blessureleed. In 2018 viel hij nog af voor het WK in Rusland en vorig seizoen speelde hij amper 231 minuten. Jordan had last van verkalking aan beide knieën en liet zich opereren. De revalidatie - onder meer bij kinesist Lieven Maesschalk - was hels. Zijn laatste wedstrijd dateert al van 20 januari tegen Napoli.

Maar nu is Jordan Lukaku weer fit en wil hij zo snel mogelijk wedstrijdritme opdoen. Bij Lazio is dat helaas niet zo evident, want de linksback is niet eens ingeschreven voor de Europa League. In Rome heeft hij wel nog een contract tot 2022, waardoor een uitleenbeurt de beste oplossing lijkt.

Dat weten ze bij Anderlecht ook en ze zoeken net een linksachter. In het eerste deel van het seizoen was dat een probleempositie bij RSCA. Tot nu toe depanneerde Sieben Dewaele daar en ook Elias Cobbaut is een optie, maar die speelt vaker centraal. Er zijn alternatieven nodig.

Jordan Lukaku past perfect in het profiel dat Anderlecht zoekt. Hij is als huurspeler niet te duur en als Brussels jeugdspeler heeft hij RSCA-DNA. Bovendien kent Marc Coucke hem nog goed van zijn topperiode in Oostende, want het was KVO die hem in 2016 voor 4 miljoen verkocht aan Lazio.

Neerpede-defensie?

Met het oog op het EK komende zomer zou Lukaku wel zes goeie maanden bij paars-wit kunnen gebruiken. Je weet maar nooit dat een selectie nog kan. Nacer Chadli blies in het Astridpark ook weer de wind in zijn zeilen.

De Brusselse fans en broer Romelu zijn het idee ongetwijfeld genegen. Stel u even voor dat Anderlecht straks in de play-offs aantreedt met een verdediging Vanden Borre-Kompany-Kana-Jordan Lukaku. Dat zou echt een zelfopgeleide defensie zijn. Made in Neerpede.