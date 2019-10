Crelan bank vooruit na fusie met Axa Bank

Dat Axa van zijn Belgische bankdochter af wou, was al langer bekend. De Franse verzekeringsreus wil volledig terugplooien op zijn verzekeringsactiviteiten en dus paste Axa Bank België niet langer in het plaatje. Begin dit jaar zetten de Fransen de bank in de etalage en al snel werd Crelan getipt als overnemer. Eerst liet Crelan nog weten geen interesse te hebben, maar eind juli werd dan toch de paringsdans ingezet. Donderdagavond raakten beide groepen het eens en vrijdagochtend is de officiële overname aangekondigd.

Met Axa Bank België erbij verdubbelt de Crelan Groep, die ook nog Europabank onder zijn vleugels heeft, in omvang. De nieuwe fusiebank wordt een “uitdager van de grootbanken”, klonkt het vrijdag. “Met meer dan 37 miljard euro aan deposito's, meer dan 38 miljard aan kredieten en meer dan 1,7 miljoen klanten wordt Crelan de vijfde bank in België, na de vier grootbanken.”

Axa en Crelan gaan ook een “strategisch partnerschap” aan. Crelan Insurance, gewaardeerd op 80 miljoen euro, wordt overgedragen aan Axa Belgium, waardoor het totale prijskaartje van de deal oploopt tot 620 miljoen euro. Crelan zal dan op termijn ook schade- en schuldsaldoverzekeringen van Axa verkopen. Bovendien verwerft Axa Groep een aandeel van 9,9 procent in de Crelan-groep, via een kapitaalsverhoging van 90 miljoen euro.

Veel te veel kantoren

De Groep Crelan telt op dit moment 2.850 medewerkers, zowat 630 kantoren en ruim 900.000 klanten. Axa Bank België heeft 790 personeelsleden in dienst, beschikt over een netwerk van 550 bankagentschappen, en telt 860.000 klanten. In eerste instantie blijven beide kanalen naast elkaar bestaan, maar op termijn zullen alle activiteiten onder het Crelan-logo worden uitgevoerd.

Dat betekent dat Crelan dus 1.141 kantoren zal tellen, een pak meer dan de vier grootbanken, die er elk nog hooguit 700 hebben en nog plannen hebben om te snoeien. De vraag is dan ook niet óf Crelan kantoren zal sluiten, maar wel wanneer en hoeveel. “We zullen rationaliseren qua personeel en agentschappen, maar op een verantwoorde manier”, zegt Crelan-topman Philippe Voisin, die nog niet in zijn kaarten wil laten kijken. Ook Crelan-voorzitter Luc Versele geeft toe dat een “optimalisering onvermijdelijk” is, al ziet hij het glas toch halfvol: “Bij een overname door een van de grote vier, had er wellicht niet veel meer overgebleven van Axa Bank Belgium.”

100 jaar oude wortels

Crelan werd officieel opgericht in 2013, na de overname van Centea door Landbouwkrediet. Centea, zelf het resultaat van de fusie van Spaarkrediet (opgericht in 1919) en HSA (1938) in 1997, werd in 2011 door zijn toenmalige eigenaar KBC verkocht aan Landbouwkrediet, in de nasleep van de bankencrisis van 2009. Europa verplichtte KBC toen om flink af te slanken.

Landbouwkrediet zag het levenslicht in 1937 als een staatsbank die de land- en tuinbouwsector aan de nodige kredieten moest helpen. In 1960 krijgt de bank een “coöperatieve structuur”, die ze ook vandaag nog heeft. In 1992 wordt het kapitaal opengezet voor privé-investeerders, waaronder Swiss Life en Bacob. In 2003 komt de bank deels in buitenlandse handen, wanneer het Franse Crédit Agricole in het kapitaal stapt. Vanaf dan gaat het snel: in 2004 neemt de groep Europabank over, in 2005 Keytrade Bank (dat het in 2016 opnieuw heeft verkocht) en in 2009 neemt het de klanten van Kaupthing Bank Belgium over. Twee jaar later volgt dan de quantumsprong met de overname van Centea. In juni 2015 kopen de Belgische coöperatieve kassen de Franse aandeelhouder uit. Sindsdien is het inmiddels tot Crelan omgedoopte Landbouwkrediet opnieuw een 100 procent Belgische bank.