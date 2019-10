CLUBNIEUWS. Standard mist Emond, Club Brugge krijgt wel goed nieuws uit lappenmand voor topper

Standard zal zondag waarschijnlijk mét Zinho Vanheusden, maar zonder Renaud Emond aan de aftrap staan tegen Club Brugge. Bij blauw-zwart is Fede Ricca dan weer opnieuw fit. Al uw clubnieuws van de dag.

STANDARD. Vanheusden wel, Emond niet tegen Club Brugge

Michel Preud’homme kan zondag in Brugge in principe weer een beroep doen op Zinho Vanheusden (foto). Het 20-jarige talent moest donderdag in Frankfurt (2-1) nog verstek geven wegens overbelasting. Wellicht start hij naast Kostas Laifis, al behoort een driemansdefensie met Dimitri Lavalée ook tot de mogelijkheden. Voor Renaud Emond komt de topper van zondag wellicht te vroeg. De spits mikt op een terugkeer tegen Waasland-Beveren, tijdens de midweekspeeldag van volgende week.

CLUB BRUGGE. Ricca allicht weer in de kern

Op medisch vlak was er goed nieuws: Ricca is opnieuw fit en behoort waarschijnlijk tot de kern. Over Mitrovic wordt vandaag nog de knoop doorgehakt.

Al meer dan vierduizend jonge fans schreven zich in voor de nieuwe Clubkids. Het wil kinderen meer betrekken bij Club Brugge en zo de grootste kidscommunity van het land worden. Elk kind dat zich inschrijft, krijgt een welkomstgeschenk. Daarnaast maken de kinderen ook kans op een spelersinterview of verjaardagsfeestjes in het stadion. Ten slotte staat er ook nog een heuse Clubkids-day gepland. Elke fan jonger dan twaalf kan gratis lid worden via de app.

AA GENT. Owusu onzeker voor STVV

Donderdagavond viel Owusu uit met een heupblessure, maar gisteren had Thorup al geruststellend nieuws te melden. “Owusu viel uit nadat hij zich iets overstrekte bij een tackle en daardoor raakte zijn heup overbelast. Hij kon niet verder, maar vanochtend onderging hij enkele testen en werd er geen zware blessure ontdekt. Hij wordt uiteraard intensief behandeld en zal mee afreizen naar Sint-Truiden, waar de beslissing zal vallen over zijn inzetbaarheid.”

KRC GENK. Luca Oyen tekentbij tot 2022

Luca Oyen blijft ondanks interesse van buitenlandse topclubs langer bij RC Genk. De zestienjarige zoon van ex-Genkspeler Davy Oyen verlengde zijn contract met drie seizoenen tot 2022, met een optie op twee bijkomende seizoenen. Oyen speelt al tien jaar bij RC Genk. Hij is als jongste speler een van de blikvangers van de U19. De kans is groot dat Mazzu roteert tegen Cercle. Dewaest, De Norre, Hrosovsky en Ndongala maken ook aanspraak op een basisplaats.

ANTWERP. De Laet opnieuw op links?

Antwerp-coach Laszlo Bölöni liet Simen Juklerod, dit seizoen nog zoekend naar zijn best vorm, vorige week uit de kern. Afwachten of hij hem vanavond al opnieuw opstelt. Ritchie De Laet kreeg donderdag nog een compliment van de coach vanwege zijn strijdlust en hoopt dan ook opnieuw te kunnen starten. Robbe Quirynen, normaal nog een optie op links, ontbreekt. De youngster kwam gisteravond al met de beloften in actie tegen Beerschot.

KV MECHELEN. Luxeproblemen voor Vrancken

Vrancken kan opnieuw beschikken over Rob Schoofs, maar dé vraag is nu wie de coach uit zijn elftal moet knikkeren. “Ach, ik heb liever keuze dan dat ik slechts elf spelers overhoud. Ik ben heel tevreden over iedereen die tegen Antwerp heeft gespeeld, al vereist een wedstrijd tegen Waasland-Beveren een andere aanpak.” De match tegen de Waaslanders komt nog te vroeg voor Engvall, maar het duel met Standard op 10 november lijkt wel haalbaar.

STVV. Met Suzuki en Boli

Brys start met Suzuki én Boli. Wellicht opteert hij achterin voor drie man. Mmaee en De Smet liggen daar met mekaar in de balans, Janssens is bankzitter. Op het middenveld maakt Colombatto na zijn schorsing zijn rentree. Acolatse verliest zijn basisplaats. Ook hier is De Smet een optie op links. De Buffalo’s maken van de trip naar STVV een miniafzondering. Ze reizen zaterdag al naar Stayen en zullen er in de namiddag een training afwerken op het kunstgras. Ze blijven er ook overnachten.

KV KORTRIJK. Lepoint in de selectie

Christophe Lepoint is speelklaar geraakt voor de wedstrijd tegen Antwerp. De middenvelder had last aan de achterkant van de bil, maar geraakte tijdig klaar. Yves Vanderhaeghe wil zijn winnend team op zo weinig mogelijk plaatsen wijzigen. Als Lepoint pijnvrij de opwarming kan afwerken, zal hij dit weekend meer dan waarschijnlijk ook wel starten. Kagelmacher geraakte zoals verwacht niet klaar en ontbreekt in de selectie met een hamstringblessure.

ZULTE WAREGEM. Wie vervangt Berahino?

Bansen blijft nog onbeschikbaar, De Ketelaere is derde doelman. Ook Nikos Kainourgios is niet helemaal fit. Berahino is geschorst. Govea of Dimitri Oberlin kunnen daardoor in de ploeg komen. Of is Dury nog iets anders van plan? Marcq, De Smet, Soisalo, Demir en Timotheou zijn niet geselecteerd.

KV OOSTENDE. D’Haese out na trap op training

Geen D’Haese vanavond in de selectie. De vleugelspeler kreeg een trap op training en raakt niet klaar. Palaversa (knie) traint individueel, maar zijn terugkeer laat nog even op zich wachten. Neto traint na een kuitprobleem weer met de groep, maar is ook nog niet speelklaar. Guri werd niet geselecteerd, Sane behoort wel tot de kern. Wesli De Cremer fluit de match in het Regenboogstadion. De mannen met de vlaggen zijn Romain Devillers en Lennert Becquet.

CERCLE BRUGGE. Storck vist jongeren op

Bernd Storck blijft verrassen. Veel nieuwe namen in de selectie voor de match tegen Genk. Kouamé is geschorst, Taravel is niet honderd procent fit en wordt allicht gespaard voor de match tegen Moeskroen. Ook Foster, Saadi, Bongiovanni, Balikwisha, Deuro, Coulibaly, De Belder en Mboula zijn er niet bij. Omeonga lijkt geen kans te maken. Badiashile is terug, net als Serrano. Opvallend is de eerste selectie van Bassong en jongeren Dekuyper en Somers. Deman is één van de drie spitsen.

WAASLAND-BEVEREN. Mercier: “Milosevic verloor al twee kilo”

Wat is er toch aan de hand met Stefan Milosevic? De spits maakte vorig jaar zeven goals in veertien matchen, maar zat de laatste weken zelfs niet in de selectie. “Stefan is op de goede weg”, zegt trainer Mercier. “Hij verloor al twee kilo, iets wat noodzakelijk was. Individueel werken we elke dag heel hard. Hopelijk kunnen we snel op hem rekenen, hij kan het een verdediging lastig maken. We hebben iedereen nodig.” Benieuwd wanneer Milosevic opnieuw in de selectie zit.