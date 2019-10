Gent -

Dit weekend wordt in Loods 23 aan de kaaien van de Muide een stevig feestje gehouden: de loods is klaar. Het is al het zevende project van Dirk Valvekens in de Voorhaven. Dertig jaar geleden kocht hij er met amper 10.000 frank (250 euro) twee pakhuizen om er lofts in onder te brengen.