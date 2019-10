Loods met negen bedrijven in lichterlaaie in Bilzen

Bilzen - Door de hevige, uitslaande brand in een bedrijfshal in de Caetsbeekstraat in Beverst (Bilzen) zijn verschillende kleine firma’s getroffen. Een brandmuur heeft ervoor gezorgd dat een isolatiebedrijf gevrijwaard bleef. De brand ontstond rond 21 uur. De brandweer van de hulpverleningszone Oost-Limburg rukte met de grote middelen uit.

Bij de brand, die rook- en geurhinder veroorzaakte, vielen geen gewonden. In de hal waren negen bedrijfjes gevestigd met elk een eigen toegangspoort. Volgens burgemeester Johan Sauwens (Trots op Bilzen) is de materiële schade groot. De schade zou enkele honderdduizenden euro bedragen. Zo had een garagist er enkele oldtimers staan, die in de brand bleven.

De rookontwikkeling met de nodige hinder dreef richting de wijken Caetsbeek in Bilzen, Sledderlo in Genk en Wiemesmeer (Zutendaal). De bewoners die last ondervonden, kregen de raad ramen en deuren gesloten te houden.