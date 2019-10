Antwerps koppel gooit roer helemaal om in Ibiza: “Nooit gedacht dat ik alpacakaka zou verkopen”

Schoten -

Bart Cop (47) werkte jarenlang als journalist voor verschillende Vlaamse dag- en weekbladen, tot hij en zijn echtgenote vorig jaar besloten om hun leven over een heel andere boeg te gooien. Ze verkochten hun huis in Schoten en trokken naar Ibiza, waar ze een alpacaboerderij uit de grond stampten. Over een carrièrewending gesproken.