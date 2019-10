Waalse landbouwfederatie boos op Delhaize over reclame biomelk: “Insinueert dat ‘gewone’ boeren koeien niet goed behandelen”

De Waalse landbouwfederatie FWA heeft supermarktketen Delhaize zaterdag opgeroepen om een reclameboodschap voor biomelk in te trekken, omdat die zou suggereren dat sommige melkveehouders de normen rond dierenwelzijn niet zouden respecteren.

Een recente reclameboodschap van Delhaize stelt klanten voor om voor biomelk te kiezen van het merk van de supermarkt, om zich zo te vergewissen van het welzijn van de melkkoeien. Die reclameboodschap is volgens de FWA bij melkveehouders in het verkeerde keelgat geschoten. De federatie benadrukt dat alle melkveehouders (conventioneel of bio) “bijzonder strikte normen rond dierenwelzijn” naleven.

“De reclame van Delhaize, die in nauwelijks verhulde bewoordingen impliceert dat een deel van de boeren bij ons hun dieren slecht behandelt, moet ingetrokken worden”, aldus de FWA, die zich richt tot de directie van Delhaize en tot de Jury voor Ethische Praktijken inzake Reclame.

“Als er geen bevredigend antwoord komt van Delhaize, zal de FWA uiting geven van haar boosheid met acties op het terrein en zal ze alle mogelijke juridische stappen ondernemen”, dreigt de Waalse landbouwfederatie.