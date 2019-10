Brandweer waarschuwt voor katten in de keuken: “Deze week al die branden door katten op het fornuis””

De brandweerzone Oost-Brabant doet een opmerkelijke oproep: heb je een kat in huis en kook je elektrisch of op inductie? Zet dan steeds het kinderslot op om brand te voorkomen. Donderdag veroorzaakte een huiskat brand door op een kookplaat te springen en zo onbedoeld de plaat opzette. Het is al de derde keer deze week dat een kat onbedoeld brand veroorzaakt.

De brand in Aarschot ontstond nadat een kat op een elektrische kookplaat gesprongen was. Onbedoeld zette het dier de kookplaat op, een frietketel die op de plaat stond, vatte vuur. Gelukkig kregen de eigenaren de brand zelf onder controle en viel de schade wel mee. “Alleen al deze week heb ik weet van drie branden die door een kat die op een fornuis sprong werden veroorzaakt”, zegt brandveiligheidsadviseur Tim Renders aan Radio 2.

Om die reden doet de brandweerzone Oost-Brabant nu een oproep: “Zet je inductiekookplaat op kinderslot. Dan kan je huisdier het niet onbewust activeren. Als je geen kinderslot hebt, zorg dan dat er niets op staat. Dat is het verstandigste dat je kunt doen, want we krijgen regelmatig oproepen binnen van kleine brandjes die zijn veroorzaakt door een kat die op avontuur trekt.”

