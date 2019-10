Twee lichamen aangetroffen in bioscoop Groningen

In een bioscoop in de Nederlandse stad Groningen zijn zaterdag twee lijken gevonden. Er bestaat nog veel onduidelijkheid over de omstandigheden, maar de politie houdt rekening met een misdrijf.

De omgeving van de Pathé-bioscoop aan het Gedempte Zuiderdiep is afgezet. De politie kon nog niets zeggen over de identiteit van de doden. De forensische dienst van de politie bevindt zich in het pand om onderzoek te doen. De politie zoekt intussen ook getuigen.

Een woordvoerder van de bioscoop Pathé bevestigt de vondst van twee doden, maar verwijst voor verder commentaar naar de politie.

Sommige agenten dragen ter plaatse kogelwerende vesten. Dat betreft een gebruikelijke voorzorgsmaatregel, zegt een politiewoordvoerster aan De Telegraaf. “Als we twee overleden mensen aantreffen, weten we verder niet wat zich in de rest van het pand bevindt.”