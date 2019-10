De politie heeft op de N31, de expresweg tussen Brugge en Zeebrugge, negen transmigranten onderschept. Ze zijn meegenomen voor verhoor. Dat meldt Radio 1.

De migranten hadden zich verstopt in de laadruimte van de truck. Volgens VRT belde de truckchauffeur zelf de politie nadat hij lawaai in zijn laadruimte had gehoord. De transmigranten zouden zelf in de truck gekropen zijn en waren vermoedelijk onderweg naar de haven van Zeebrugge. De politie heeft ze meegenomen voor verhoor.