Slachtoffers koelcontainer mogelijk geen Chinezen: Vietnamese organisatie heeft foto’s van twintig vermisten

Het vermoeden groeit dat de meeste, en mogelijk zelfs alle, slachtoffers die omkwamen in een koeltrailer, de Vietnamese nationaliteit hebben. Dat meldt de BBC.

De BBC werd gecontacteerd door verschillende Vietnamese families met vermiste familieleden. Het zou gaan om mensen uit een arme landbouwregio, ten zuiden van de hoofdstad Hanoi. Minstens zes Vietnamese families vrezen dat hun familieleden onder de slachtoffers zijn.

LEES MEER. Slachtoffers doodscontainer mogelijk opgepikt in België: “Mama en papa, het spijt me. Ik kan niet meer ademen”

Bovendien heeft Viethome, een organisatie die de Vietnamese gemeenschap vertegenwoordigt in het VK, foto’s overgemaakt aan de BBC van 20 landgenoten die vermist zijn sinds de vondst van de truck. Eerder nog stelde de politie stellig dat alle slachtoffers Chinezen waren. Nu bevestigt de politie van Essex dat ze daar niet meer van uitgaan. “We wachten op de formele identificatie na de autopsie”, klinkt het.

Wat vooraf ging

In een koelwagen in Essex werden in de nacht van dinsdag op woensdag 39 lichamen aangetroffen. In totaal zijn intussen vier personen aangehouden: de chauffeur van de truck, een koppel uit Warrington, mogelijk de vorige eigenaars van de aanhangwagen waarop de container stond, en een 48-jarig Noord-Ier. Laatstgenoemde werd aangehouden in de luchthaven van Gatwick.

De koelwagen werd via de haven van Zeebrugge naar het VK vervoerd. De politie in ons land is op zoek naar de persoon die de koelwagen naar de haven vervoerd heeft.