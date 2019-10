Radja Nainggolan praat voor het eerst over kanker van vrouw Claudia: “Ik keerde voor haar terug naar Cagliari”

Radja Nainggolan heeft in het Italiaanse magazine Sportweek voor het eerst gesproken over de ziekte van zijn vrouw Claudia, die enkele maanden geleden bekendmaakte dat ze kanker heeft. De Antwerpse middenvelder vertelt dat de ziekte één van de redenen was waarom hij is teruggekeerd naar Cagliari, waar zijn vrouw haar wortels heeft. “Voor haar is het makkelijker om hier tegen haar ziekte te vechten.”

Nainggolan, die naar goede gewoonte vrank en vrij over zijn gevoelens praat, laat tegenover het Italiaanse sportblad optekenen hoe de kanker het leven van het koppel op zijn kop gezet heeft. Zelf noemt hij het “een moeilijk moment in ons leven”.

Midden juli maakte zijn vrouw via Instagram bekend dat ze aan kanker lijdt. Enkele weken later verhuisde Nainggolan van topclub Inter terug naar het eerder bescheiden Cagliari. Dat is de club waar hij tussen 2010 en 2014 doorbrak in de Italiaanse hoogste klasse, en ook de plaats waar hij Claudia heeft leren kennen.

“Ik keerde ook voor Claudia terug naar Cagliari”, aldus Nainggolan. “Zij is hier geboren, heeft haar familie en vrienden hier. Voor haar is het makkelijker om hier tegen haar ziekte te vechten.”

Nainggolan heeft intussen wel een kwalijke reputatie ontwikkeld als voetballer die regelmatig wel eens de bloemetjes buiten zet. Zo werd hij na een interland van de Rode Duivels al eens betrapt door de politie toen hij onder invloed achter het stuur was gekropen, en doken de voorbije jaren in Italië verhalen en filmpjes op van een rokende of feestvierende Nainggolan. “Avondjes uit, nachtclubs, alcohol? Als ik wil, kan ik alles opgeven. Maar dan zou ik mezelf niet zijn”, reageert de middenvelder.