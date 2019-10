Na Elisabeths verjaardagsfeestje: nu vakantie met de familie

Na de drukte rond haar achttiende verjaardag kan prinses Elisabeth genieten van een weekje herfstvakantie met haar familie. Sinds ze op internaat in Wales zit, zijn de schoolvakanties de enige momenten om te spenderen met haar ouders, broers en zus.

Prinses Elisabeth, die vrijdag 18 werd, kan terugblikken op een onvergetelijke verjaardag. In de voormiddag werd ze op het koninklijk paleis uitgebreid gevierd met een officiële ceremonie, die ook live te volgen was op de vier grote tv-zenders van het land.

In de namiddag had de Belgische adel vijfhonderd gasten uitgenodigd voor een receptie in de buurt van het paleis, in aanwezigheid van de jarige zelf, koning Filip en koningin Mathilde. En ‘s avonds was er een privédiner op het kasteel van Laken, haar ouderlijke woonst, gevolgd door een galabal voor haar vrienden.

Ondanks de overweldigende publieke belangstelling was haar verjaardag ook, en in de eerste plaats, een familiefeest. Het koninklijk paleis heeft the day after nieuwe familiefoto’s vrijgegeven.

Familiefoto's ter gelegenheid van de 18e verjaardag van Prinses Elisabeth.

Bijzonder is de foto van de drie generaties monarchen: de vorige (Albert II), de huidige (Filip) en de toekomstige (Elisabeth). Ook poseerde Elisabeth met haar drie nog levende grootouders. Langs vaderskant zijn dat uiteraard Albert en Paola, en langs moederskant gravin Anne Marie Komorowska. Haar andere grootvader, graaf Patrick d’Udekem d’Acoz, overleed in 2008.

Drie generaties monarchen en (links) Elisabeth tussen haar grootouders. Foto: Koninklijk Paleis

Vlak voor die fotosessie was Elisabeth al op de groepsfoto gegaan met de jongeren die mee de viering hadden bepaald. Het ging om de muzikanten, dansers en artiesten die voor haar hadden opgetreden, en om de tachtig leeftijdsgenoten die ze had uitgenodigd als eregasten.

Prinses Elisabeth poseert met de jongeren die hebben opgetreden voor haar verjaardag. En met de 80 leeftijdsgenoten die waren uitgenodigd. Locatie: de trappen aan de voorkant van het koninklijk paleis in Brussel. De officiële ceremonie is afgelopen. Nu is er nog receptie.

Schooldirecteur

Op het moment van de ceremonie op het paleis moest Elisabeth eigenlijk nog enkele uren op de schoolbanken doorbrengen. Op de internationale kostschool in Wales, waar ze sinds vorig schooljaar zit, liep de laatste schooldag voor de herfstvakantie tot vrijdag om 14 uur. Maar ze “spijbelde” met goedkeuring van haar directeur, Peter Howe. De man was zelf bij de viering, hij was met de auto uit Wales gekomen.

De schooldirecteur van Elisabeth was uit Wales meegekomen en zag hoe zijn studente een onderscheiding kreeg opgespeld van koning Filip. Foto: Photo News

Howe zat in de Troonzaal van het koninklijk paleis achter de oud-leerkrachten van Elisabeth uit het Sint-Jan Berchmanscollege in Brussel. Naar die Nederlandstalige school ging de prinses vanaf de kleuterklas tot het vijfde middelbaar, alvorens te verhuizen naar Wales.

LEES OOK. Officiële viering op paleis toont spreidstand van jonge vrouw die óók prinses is: Elisabeth, schipperend tussen twee werelden (+)

En nu is het tijd voor vakantie. Ook voor de broers en zus van Elisabeth, die in België school lopen. (lees voort onder de foto)

Elisabeth met (v.l.n.r.) Emmanuel, Eléonore en Gabriël. Foto: Koninklijk Paleis

Gabriël (16) gaat sinds dit schooljaar naar een Engelstalige privéschool in Watermaal-Bosvoorde, op een half uur van het kasteel van Laken. Emmanuel (14) zit op een bijzondere privéschool voor kinderen met leermoeilijkheden. En Eléonore (11) is bezig aan haar zesde en laatste jaar lager onderwijs in Sint-Jan Berchman.

Hoe Filip en Mathilde de herfstvakantie gaan doorbrengen met hun kinderen, is niet geweten. Het is wel een unieke gelegenheid om quality time te spenderen met Elisabeth. Zij zit tijdens het schooljaar op internaat en komt alleen tijdens de vakanties terug uit Wales.