Lijk van vrachtwagenchauffeur aangetroffen op parking: politie zoekt getuigen

In het kader van het onderzoek naar de dood van een vrachtwagenchauffeur is de politie op vraag van de Luikse onderzoeksrechter op zoek naar mensen die woensdagochtend voorbij of op de snelwegparking aan de E42 in Couthuin hebben gereden en mogelijk iets hebben opgemerkt.

De politie trof woensdag op de parking in Couthuin in de provincie Luik het levenloze lichaam van een vrachtwagenchauffeur met de dubbele Duitse en Turkse nationaliteit aan. Ze is nu op zoek naar iedereen die op 23 oktober tussen 09.10 en 09.40 uur op de E42 voorbij de snelwegparking heeft gereden, of er halt heeft gehouden. Mogelijk hebben zij iets bijzonders opgemerkt. De politie hoopt ook beelden te ontvangen van autobestuurders die een camera aan boord hebben.

De chauffeur van een rode vrachtwagen van het merk DAF, met een aanhanger met tank van het bedrijf Hoyer, moest plotsklaps in de remmen gaan toen hij van Luik naar Namen reed. “Slecht rijgedrag van een wagen zou aan de oorzaak liggen van dit manoeuvre”, meent de politie. Enkele minuten later werd de vrachtwagenchauffeur dood aangetroffen op enkele meters van de cabine. De vrachtwagen was deels op de rijstrook en deels op de parkeerstrook van de parking tot stilstand gekomen. De elementen van het onderzoek doen vermoeden dat de chauffeur is aangereden door een wagen, waarvan de bestuurder wegvluchtte.

Mensen die over meer informatie over de feiten beschikken, kunnen contact opnemen met de speurders op het gratis nummer 0800/30.300, of via mail aan het adres avisderecherche@police.belgium.eu.