Duitse doelman wil bal wegslaan na late gelijkmaker, maar mist… en raakt tegenstander in edele delen

De wedstrijd tussen Karlsruher SC en Hannover 96 leverde zaterdagmiddag een waar spektakelstuk op. Beide tweedeklassers scoorden al in de eerste tien minuten, bij het ingaan van de extra tijd stond het 2-2. Hendrik Weydandt scoorde in de 93ste minuut de 2-3 en leek Hannover daarmee een late zege te bezorgen, maar twee minuten later scoorde Daniel Gordon alsnog de 3-3 voor Karlsruher SC. Op dat moment ging bij Hannover-doelman Ron-Robert Zieler even het licht uit. De voormalige Duitse international wilde de bal met de vuist wegslaan, maar raakte in plaats daarvan doelpuntenmaker Gordon vol in de edele delen. Zieler kreeg voor de slag een rode kaart.