Morgen (zondag) staat in Nederland de Klassieker op het programma: de clash tussen aartsrivalen Ajax en Feyenoord. Landskampioen Ajax is momenteel opnieuw de fiere leider in de Eredivisie, terwijl Feyenoord op de sukkel is en pas elfde staat. In Amsterdam zijn ze alvast helemaal klaar voor de komst van Feyenoord: de laatste training van Ajax werd door een behoorlijk aantal supporters bezocht. De sfeer zat er alvast goed in.