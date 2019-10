Obbi Oulare doet boekje open over vertrek bij Club Brugge: “Het was twee, drie uur ’s ochtends en ik kreeg telefoon van Mogi Bayat”

Lacht het leven Obbi Oulare op zijn 23ste eindelijk toe? Sportief is de Standard-spits definitief verlost van de molensteen die Watford was en lichamelijk zou het euvel moeten verholpen zijn dat z’n carrière al sinds zijn vijftiende hypothekeert. “Ik weet eigenlijk nog altijd niet waar mijn limieten liggen.” Een gesprek over de genen van zijn zussen, zijn vreemde vertrek bij Brugge, het gebrek aan een echte thuis en… blessures. Uiteraard.