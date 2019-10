Commentator gaat uit z’n dak met omhaal van Lukebakio, Hazard en Witsel kunnen Revierderby niet winnen

Borussia Dortmund is zaterdag in de Duitse Revierderby niet voorbij Schalke 04 geraakt. Het werd 0-0. Axel Witsel speelde de hele wedstrijd voor de Borussen, Thorgen Hazard viel in na 58 minuten.

Schalke 04 was heel lang de betere ploeg, maar Welshman Matondo verkwanselde de grootste kansen. Pas in het laatste halfuur, toen Hazard meedeed, nam Dortmund over. Dat leidde echter niet tot doelpunten, het bleef bij een scoreloos gelijkspel. Dortmund moet nu Bayern München en Freiburg, die wel wisten te winnen, boven zich dulden. De Borussen zijn derde met 16 op 27. Bayern klopte Union Berlijn met 2-1 en heeft 18 punten, Freiburg won met 2-1 van Leipzig en telt 17 punten.

Nog in Duitsland ging Hertha Berlijn, met Dedryck Boyata en Dodi Lukebakio in de basis, met 2-3 onderuit tegen Hoffenheim. Lukebakio (55.) bezorgde de thuisploeg wel de aansluitingstreffer met een knappe omhaal nadat Locadia (33.) en Kramaric (38.) Hoffenheim 0-2 voor hadden gebracht.

Kalou (69.) maakte gelijk, maar Hertha slikte nog een tegendoelpunt van Hubner (79.). In het klassement is Hoffenheim tiende, Hertha is elfde.