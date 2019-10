Ongezien? Opwarmende wisselspeler (!) veroorzaakt een penalty (en ex-Anderlechtspeler scoort hem)

Herinnert u zich Silvère Ganvoula nog? De Congolees werd afgelopen zomer door Anderlecht definitief verkocht aan de Duitse tweedeklasser VfL Bochum. Vrijdagavond scoorde Ganvoula wellicht de meest bizarre penalty uit zijn carrière. In de partij tegen Holstein Kiel ramde de spits een schot voorlangs, maar de bal werd op de lijn gestopt door Michael Eberwein, een wisselspeler van Holstein. De bal was echter niet buiten. De VAR kwam tussenbeide, waarna de ref een strafschop toekende aan Bochum en Eberwein geel gaf. Ganvoula scoorde uit die strafschop de gelijkmaker.

ONGELOOFLIJK | Gisterenavond kreeg @VfLBochum1848eV een penalty omdat één van de wisselspelers van @Holstein_Kiel van achter het doel de bal terug in het spel bracht. ??#KSVBOC ???? pic.twitter.com/134aSE65CV — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) October 26, 2019

Uiteindelijk had de blunder van wisselspeler Eberwein geen grote gevolgen voor Holstein Kiel. Die Störche wonnen uiteindelijk nog met 2-1. Holstein staat voorlopig op een gedeelde vijfde plaats in de 2. Bundesliga, Bochum is pas zestiende.