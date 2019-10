In tien jaar tijd van vijfde klasse naar de kop van de Primeira Liga: het onbekende FC Famalicão verbaast Portugal en de hele wereld. Al mag dat eigenlijk niet verbazen. Niemand minder dan supermakelaar Jorge Mendes (53, foto) trekt er aan de touwtjes. Hij creëerde er de ‘Fama Show’.

Straf: FC Porto speelt zondag tegen de ongeslagen leider in Portugal, en die heet niet Benfica of Sporting Lissabon. Nochtans wonnen die drie clubs in de 85 jaar oude Primeira Liga samen 83 titels. Alleen ...