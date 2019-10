Advocaat van Trump laat onbedoeld voicemail achter bij journalist: “We hebben wat geld nodig”

Rudy Giuliani, de persoonlijke advocaat van Donald Trump, heeft onbedoeld twee voicemails achtergelaten op telefoon van een journalist. In de berichten stelt Giuliani geld nodig te hebben en valt hij Trumps rivaal Joe Biden aan.

De berichten werden achtergelaten op de telefoon van de Amerikaanse NBC News-journalist Rich Schapiro. De eerste voicemail dateert van 28 september en duurt ongeveer drie minuten. Te horen is een gesprek tussen Giuliani en een onbekende man. De advocaat van Trump beledigt daarin de Democratische presidentskandidaat Joe Biden.

Giuliani herhaalt verder zijn aantijgingen dat Biden als vicepresident een corruptieonderzoek naar diens zoon in Oekraïne zou hebben tegengehouden. “Hij heeft hetzelfde in China gedaan. En hij probeerde het ook te doen in Kazachstan en Rusland”, voegt Giuliani er nog aan toe, volgens NBC News.

“Een paar honderdduizend dollar nodig”

Enkele weken later, op 16 oktober, liet Giuliani opnieuw per ongeluk een voicemail achter op de telefoon van Schapiro. Ook op dat moment is hij in gesprek met een ongeïdentificeerde man. “Morgen moet je Bahrein aanpakken. Je moet Robert bellen”, klinkt het. Wie deze Robert is, is niet duidelijk, maar de gesprekspartner van Giuliani laat weten dat de man op het moment in Turkije zit.

“Het probleem is dat we wat geld nodig hebben”, reageert Giuliani. Na enkele seconden stilte specificeert Trumps advocaat: “We hebben een paar honderdduizend dollar nodig.”

Wat er in de overige 40 seconden van het voicemailbericht nog wordt gezegd is niet meer te verstaan.