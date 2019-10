Sophie Wilmès (MR) volgt Charles Michel op en wordt eerste vrouwelijke premier van België

Minister van Begroting en Ambtenarenzaken Sophie Wilmès (MR) zal Charles Michel opvolgen als premier in lopende zaken. Dat werd bevestigd aan onze redactie. Wilmès wordt daarmee de eerste vrouwelijke eerste minister van België ooit, zij het ad-interim.

De naam van de 44-jarige Wilmès gonsde de afgelopen maanden al rond als mogelijke opvolger van Michel, die vrijdag aangaf ten laatste begin november te willen stoppen als eerste minister. Michel wil zich voorbereiden op zijn functie als voorzitter van de Europese Raad, die hij vanaf 1 december bekleedt.

De tweetalige Wilmès, de protegé van Michel, verklaarde zaterdagavond dat ze zich bewust is van de verantwoordelijkheid die bij die benoeming komt kijken. “Ik zal er alles aan doen om de stabiliteit en continuïteit te verzekeren bij het beheer van de lopende zaken”, zei Wilmès in een eerste reactie. Ze bedankte ook haar collega’s voor hun vertrouwen.

Nieuwe minister van Begroting

MR-fractieleider in de Kamer David Clarinval (MR) zal Sophie Wilmès vervangen als minister van Begroting, Ambtenarenzaken en Wetenschapsbeleid in de regering van lopende zaken, zo is zaterdagavond vernomen naar aanleiding van de opvolging van premier Charles Michel door Wilmès.

De MR zal ook de opvolger van Didier Reynders leveren wanneer de minister van Buitenlandse Zaken en Defensie naar de Europese Commissie trekt en er op dat moment nog geen nieuwe regering zou gevormd zijn. In dat scenario zou CD&V-vicepremier Koen Geens wel Europese Zaken op zich nemen.

Het is nog niet helemaal duidelijk wanneer Reynders naar het Berlaymontgebouw zal trekken. Het aantreden van de nieuwe Europese Commissie van Ursula von der Leyen heeft immers vertraging opgelopen door de afwijzing van drie kandidaat-commissarissen door het Europees Parlement. Er wordt gemikt op 1 december.