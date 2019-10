Politici feliciteren premier Wilmès: “Een sterke politica die op ons kan rekenen”

België krijgt voor het eerst een vrouwelijke eerste minister in Sophie Wilmès (MR). De huidig minister van Begroting kreeg vanuit de politiek al de nodige felicitaties.

LEES OOK. Sophie Wilmès (MR) volgt Charles Michel op en wordt eerste vrouwelijke premier van België

Charles Michel was er als de kippen bij om zijn protegé en opvolger te feliciteren. “Hartelijke gelukwensen aan de eerste vrouw als toekomstige eerste minister in lopende zaken”, schreef hij op Twitter.

Félicitations @Sophie_Wilmes qui sera proposée au Roi comme Première Ministre en affaires courantes.



Hartelijke gelukwensen aan @Sophie_Wilmes de eerste vrouw als toekomstige eerste minister in lopende zaken. — Charles Michel (@CharlesMichel) October 26, 2019

“We hebben gekozen voor een oplossing die voor deze regering in lopende zaken de minste verschuivingen met zich meebrengt om de premier te vervangen”, reageert CD&V-vicepremier Koen Geens zakelijk. Maar: “Mevrouw Wilmès is een sterke politica en wij wensen haar succes in haar nieuwe rol als premier. Ze kan op ons rekenen”, klinkt het nog.

Ook Open Vld-vicepremier Alexander De Croo heeft Sophie Wilmès gefeliciteerd met het premierschap. “Proficiat, Sophie Wilmès. Eerste vrouwelijke premier van ons land, zij het dan in lopende zaken. Komt er nu op aan continuïteit verder te waarborgen - hopelijk zo kort mogelijk”, tweette De Croo, die er nogmaals op hamerde dat het land “nood heeft aan een volwaardige regering”.