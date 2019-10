Stevige kritiek op reclame van KAA Gent om dagje mee te trainen: “Je mag bij je idool maar eerst moet je een gokje wagen”

Ontbijten, trainen en een spelletje FIFA met de spelers van KAA Gent. Voor veel Buffalo-supporters klinkt zo’n dag als muziek in de oren. Maar wie de prijs wil binnenhalen, moet zich wel eerst registreren op de gokwebsite Napoleon Games en een weddenschap plaatsen. Aanzetten tot gokken, vinden critici. De Kansspelcommissie opent een onderzoek naar “duidelijke schendingen” van de regels.

“Wil jij graag eens een dag beleven als echte speler?”, luidt de vraag in de campagne van KAA Gent en sponsor Napoleon Games. Supporters die een kans willen maken, moeten zich eerst registreren op de gokwebsite en voor minstens 1 euro op een voetbalwedstrijd gokken. De winnaars worden uitgeloot.

Het VAD, het Vlaams Expertisecentrum voor onder meer gokverslavingen, vindt de campagne stuitend. “Iedere voetbalfanaat wil zo’n dag meemaken. Dit zet aan tot gokken”, zegt directrice Marijs Geirnaert die maar één oplossing ziet: een totaalverbod op gokreclame. “Het blijft niet bij 1 euro. Napoleon Games zal de registratiegegevens gebruiken om de deelnemers voortdurend te pushen om meer te wedden.”

Kinderen

Het expertisecentrum krijgt steun van Vlaams Parlementslid Annick Lambrecht (SP.A) die al langer pleit voor een totaalverbod op gokreclame. Zij vindt bovendien dat de boodschap impliciet gericht is aan kinderen. “Er zullen ook volwassenen zijn die graag een potje FIFA spelen met hun favoriete speler, maar iedere 12-jarige fan vindt dat sowieso top. Je zegt tegen hen: Je mag bij je idool maar eerst moet je een gokje wagen.”

KAA Gent benadrukt dat de reclame enkel verstuurd werd naar 18-plussers. Ook Napoleon Games ontkent dat minderjarigen in het vizier komen. “Kinderen kunnen bij ons niet registreren. Laat staan dat ze een euro kunnen uitgeven”, zegt CEO Tom De Clercq, die geen graten ziet in de campagne. “Als een internetprovider zoiets zou uitrollen – bijvoorbeeld Koop een abonnement en maak kans op een dag bij AA Gent – dan is er geen probleem. Maar nu wel? Dat begrijp ik niet. Wij zijn vergund. Gokken mag in België.”

Onderzoek

Volgens minister van Justitie Koen Geens (CD&V) ziet de Kansspelcommissie wel “duidelijke schendingen” van de regels. Zo ontbreekt zowel de boodschap ‘Gok met mate!’ als de verplichte indicatie van de minimumleeftijd. Ook wil Napoleon Games de winnaars bekendmaken op de eigen website, maar de identiteit van spelers verspreiden mag niet.

De Commissie heeft wel niet de indruk dat de campagne zich tot minderjarigen richt. Ook is het toegestaan om met een ‘bonus’ deelname aan kansspelen aan te moedigen. Dat mag maximaal met een bedrag van 275 euro maar een berekeningswijze ontbreekt als het niet in cash wordt gegeven, zoals hier het geval is. Is een dag met KAA Gent meer of minder waard dan 275 euro? Wie zal het zeggen.