Voor 35.000 euro op weg naar een beter leven, maar hun reis eindigde achter in een dodencontainer

De 39 slachtoffers in de dodencontainer van Zeebrugge zijn wellicht allemaal afkomstig uit Vietnam. De Vietnamese website Viethome maakte al twintig dossiers van vermiste landgenoten over aan de Britse politie. De vermisten zijn allen tussen 15 en 45 jaar oud en afkomstig uit de centrale provincies, een verarmde en vervuilde streek. Ze waren op zoek naar een beter leven in het westen.