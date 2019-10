Didier Lamkel Zé steelt bij Antwerp opnieuw de show met fantastisch afstandsschot én hilarisch t-shirt

Didier Lamkel Zé is bij Antwerp al meermaals in opspraak gekomen, maar niet zaterdagavond. Tegen KV Kortrijk tekende de Kameroener met een fantastisch afstandsschot in de winkelhaak voor de 2-0. Na zijn doelpunt onthulde Lamkel Zé een t-shirt dat hij onder zijn wedstrijdtruitje droeg. Het opschrift luidde “Lamkel Ze na kalm”. Heeft de veelbesproken Kameroener dan eindelijk zijn lesje geleerd? Het thuispubliek smulde er alvast van.