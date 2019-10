Van aardbodem verdwenen: het mysterie van het duurste schilderij ter wereld

‘Salvator mundi’, het duurste schilderij ter wereld, is niet te zien op de Leonardo da Vinci-tentoonstelling in het Louvre in Parijs. Of toch niet bij de opening, want het museum hoopt nog altijd dat het kunstwerk van 404 miljoen euro opduikt. Enige probleem: niemand weet wie nu juist de eigenaar is en waar het schilderij is.