De Braziliaanse ‘Baron’ die ervoor zorgt dat ons land overspoeld wordt met coke

Niet langer Colombia maar Brazilië voert jaarlijks het meeste cocaïne uit richting de haven van Antwerpen. “We focussen meer dan ooit op het onderscheppen van drugscontainers in Braziliaanse havens”, zegt Bob Van den Berghe, drugsexpert van de Verenigde Naties. Hoofdverantwoordelijke voor al dat witte poeder hier? Een drugsbaron van 56 die ondanks een celstraf van 79 jaar de touwtjes stevig in handen houdt.

Leonardo Dias Mendonça. De naam doet vast geen bel rinkelen. Toch is hij mee verantwoordelijk voor een (groot) deel van het witte poeder dat circuleert in tal van Belgische steden. In thuisland Brazilië ...